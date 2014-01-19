Путін вщипнув китайську волонтерку

11:15, 19 січня 2014
Курйози
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Президент РФ Володимир Путін вщипнув волонтерку з Китаю, аби довести їй реальність того, що відбувається навколо

Владимир Путин ущипнул девушку / kremlin.ru

Дівчина дуже хвилювалася і кілька разів сказала, що просто не вірить, що сидить в одному залі з самим Володимиром Путіним, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Я вас вщипну потім", - жартома пообіцяв Путін. І дотримався обіцянки, підійшовши до дівчини після закінчення зустрічі і ущипнувши її за ліву руку.

Перед цим вона попросила президента пофантазувати на тему участі в Олімпійських іграх в якості професійного спортсмена.

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