Путін вщипнув китайську волонтерку
11:15, 19 січня 2014Курйози
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Президент РФ Володимир Путін вщипнув волонтерку з Китаю, аби довести їй реальність того, що відбувається навколо
Володимир Путін вщипнув дівчину / kremlin.ru
Дівчина дуже хвилювалася і кілька разів сказала, що просто не вірить, що сидить в одному залі з самим Володимиром Путіним, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"Я вас вщипну потім", - жартома пообіцяв Путін. І дотримався обіцянки, підійшовши до дівчини після закінчення зустрічі і ущипнувши її за ліву руку.
Перед цим вона попросила президента пофантазувати на тему участі в Олімпійських іграх в якості професійного спортсмена.
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