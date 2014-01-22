У США будуть повторно судити страченого в 1944 році підлітка

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

В суд звернули родичі Джорджа Стінні, якому на момент страти було 14 років. Його родина сподівається домогтися перегляду вироку і посмертного виправдання.

Розгляд справи ускладнюється тим, що зараз в ньому не залишилося практично ніяких доказів, які враховувалися при винесенні рішення. Не збереглися ні стенограми судового засідання, ні визнання самого Стінні. Однак позивачі надали свідчення родичів засудженого, дані під присягою в його захист, і показання колишнього співкамерника Стінні, який стверджує, що підліток не визнавав себе винним. Крім того, адвокати виявили висновок судмедекспертів про розтин тіл жертв.

У 1944 році суд над Джорджем Стінні тривав менше одного дня. Підлітка визнали винним у вбивстві семи - і одинадцятирічної дівчаток в місті Алколу (Alcolu). Його стратили на електричному стільці. Стінні став наймолодшим злочинцем, страченим в США за останні 100 років. Ще в 1940-х роках страта підлітка викликала протести в США. Його прихильники звинувачували прокурорів у расизмі, оскільки вони не стали ретельно розслідувати справу.