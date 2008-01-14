Афганським кравцям заборонили знімати мірки з жінок

04:21, 14 січня 2008
Курйози
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Рішення ухвалила місцева ісламська рада

В афганській провінції Тахар на північному сході країни чоловікам-кравцям заборонили знімати мірки з жінок. Таке рішення ухвалила місцева ісламська рада.

Губернатор провінції Абдул Латіф Ібрагімі підтвердив цю новину в інтерв`ю агентству Рейтер. Він, однак, не уточнив, яке покарання чекає порушників нових правил.

Радіо Свобода

 

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