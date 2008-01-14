Афганським кравцям заборонили знімати мірки з жінок
04:21, 14 січня 2008Курйози
672 0
Рішення ухвалила місцева ісламська рада
В афганській провінції Тахар на північному сході країни чоловікам-кравцям заборонили знімати мірки з жінок. Таке рішення ухвалила місцева ісламська рада.
Губернатор провінції Абдул Латіф Ібрагімі підтвердив цю новину в інтерв`ю агентству Рейтер. Він, однак, не уточнив, яке покарання чекає порушників нових правил.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter