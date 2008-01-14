Німець викинув себе у вікно разом з ялинкою

Житель німецького міста впав з третього поверху свого будинку, намагаючись викинути через вікно новорічну ялинку. Як повідомили в міській поліції, намагаючись викинути дерево, чоловік втратив баланс і впав униз. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані, повідомляє Reuters.

«Є телевізійна реклама, в якій люди бавляться, кидаючи свої старі різдвяні дерева з вікон, - розповіли в поліції. – Але там не передбачається, що ви повинні стрибати за ними».

Газета.ру