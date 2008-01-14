Німець викинув себе у вікно разом з ялинкою
14:26, 14 січня 2008Курйози
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Чоловік - у критичному стані
Житель німецького міста впав з третього поверху свого будинку, намагаючись викинути через вікно новорічну ялинку. Як повідомили в міській поліції, намагаючись викинути дерево, чоловік втратив баланс і впав униз. В даний час він знаходиться в лікарні в критичному стані, повідомляє Reuters.
«Є телевізійна реклама, в якій люди бавляться, кидаючи свої старі різдвяні дерева з вікон, - розповіли в поліції. – Але там не передбачається, що ви повинні стрибати за ними».
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