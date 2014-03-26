У Нью-Йорку вибрали найбільш смердючі дитячі кросівки

У Нью-Йорку відбувся конкурс для дітей і підлітків, під час якого було обрано найбільш смердючі, прілі й розвалені кросівки, повідомляє Lenta.ru з посиланням на CBS. Переможцями стали черевики 12-річної Джордан Армстронг з Лас Крусеса, штат Нью-Мексико.

За словами дівчинки, ось уже два роки вона ходить у своїх кросівках всюди: в школі, на ігровий майданчик і навіть лягає в них спати. Джордан заявила, що хотіла б, щоб її ноги припинили рости, й тоді вона зможе носити взуття завжди. Який розмір має юна американка зараз, не уточнюється.

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За перемогу в конкурсі на найбільш смердючу пару кросівок боролися сім пар взуття, привезені своїми господарями з різних штатів. У фінал потрапили кросівки дітей з Нью-Мексико, Аляски, Іллінойсу, Коннектикуту, Джорджії та Мічигану. Ступінь «розкладання» взуття визначало компетентне журі.

Конкурс на найбільш прілі й розвалені кросівки вперше провели ще 39 років тому. Він був організований власником магазину спорттоварів, який хотів таким чином розрекламувати нову лінію кросівок, що надійшли у продаж .