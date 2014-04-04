Єлизавета II подарувала Папі Римському мед, пляшку віскі і 10 яєць

Разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом вони подарували понтифіку горщик з медом, який був зібраний в саду Букингемського палацу, пляшку віскі з королівського маєтку в Шотландії і десяток яєць.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Associated Press.

Свій вчинок королева пояснила тим, що хотіла подарувати Папі Римському що-небудь незвичайне. У свою чергу Франциск передав королеві кам'яну сферу з хрестом на вершині. Це подарунок призначається її правнуку принцу Джорджу.

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Раніше в четвер, 3 квітня, Єлизавета II поснідала в Квірінальському палаці з президентом Італії Джорджо Наполітано, а потім королівський кортеж відправився до Ватикану. Як і очікувалося, зустріч з Папою Римським була короткою і тривала близько 30 хвилин.

Франциск став п'ятим понтифіком, з яким Єлизавета II, яка очолює Англіканську церкву, зустрілася особисто.