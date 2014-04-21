В Австрії поліцейські заарештували "найдурнішого злочинця" - ЗМІ

Поліцейські Зальцбурга заарештували "найдурнішого злочинця" - таке прізвисько йому дала преса.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на Австрійське радіо і телебачення (ERF), 59-річний німець звернувся до однієї з поліцейських ділянок Зальцбурга із проханням уточнити, чи не перебуває він у розшуку.

Читайте такожПідліток перелетів через половину Тихого океану в шасі літакаПоліцейські перевірили свої архіви і з'ясували, що чоловік дійсно знаходиться в розшуку. Його підозрюють у чотирьох епізодах по справі про присвоєння майна і шахрайстві, а віденський суд видав санкцію на його арешт.

Злочинець був негайно затриманий і поміщений у в'язницю в Зальцбурзі.