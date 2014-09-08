Футболіста вигнали зі збірної Бразилії за інсценування зґвалтування свого колеги

Про це повідомляє Лента.ру із посиланням на Ole do Brasil.

Після перемоги над Колумбією (1:0) в товариському матчі 6 вересня головний тренер «пентакампеонів» Дунга дозволив гравцям прогулятися Майамі, де проводилася зустріч. Майкон, Еліас і Оскар втрьох вирушили в один з барів.

У закладі Еліас напився, влаштував кілька бійок і помочився на підлогу. Прийшовши в готель, він заснув, а Майкон запропонував Оскару пожартувати над сплячим партнером по збірній. Оскар відмовився, однак Майкон попросив у кухарів готелю перець і згущене молоко і помістив ці продукти в анус сплячого Еліаса. Потім він розбудив футболіста і сказав йому, що той був зґвалтований чотирма чоловіками.

Читайте такожГоловний тренер збірної Бразилії з футболу відправлений у відставкуЕліас відправився на медичне обстеження, яке виявило обман. Після цього 29-річний футболіст поскаржився на жартівника головному тренеру збірної, і Дунга прийняв рішення відрахувати Майкона з команди. Офіційний представник «селесао» Гілмар Ріналді попросив журналістів відмовитися від питань про подальшу долю відрахованого гравця.

За збірну Бразилії 33-річний Майкон провів 75 зустрічей, в яких забив сім м'ячів. Футболіст регулярно викликався на різні континентальні турніри, а в 2010 і 2014 роках представляв збірну на чемпіонатах світу з футболу.