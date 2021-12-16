Працівники ресторану нічого проти не мають.

У штаті Міннесота в США в одному з місцевих мережевих ресторанів Burger King з'явився незвичний постійний клієнт. Кожен день до роздавального віконця приходить білка, де працівники видають їй звичну порцію картоплі фрі.

Читайте такожУ США Бурій ведмідь зайшов у маркет, попередньо скориставшись санітайзером (відео)Про нового відвідувача мережі розповів у своїх соціальних мережах Джеф Клатч, який в один з днів також заїхав в Burger King за гамбургером на обід.

Білку він помітив, поки стояв у черзі машин в очікуванні свого замовлення. Це здалося йому дивним, поки з віконця не висунулася рука зі скибочкою смаженої картоплі.

Білка забрала частування просто з руки працівника і відійшла в сторону, щоб пообідати. Клатч зазначив, що білку помітив не тільки він, але і ще хтось - в черзі машин чувся сміх. Попри це, білка відчувала себе абсолютно комфортно і навіть позувала для фотографії, яку зробив Клатч.

Працівники ресторану запевнили, що годують білку обідом щодня. Варто відзначити, що щоденне харчування в ресторані фаст-фуду ніяк не відбилося на зовнішньому вигляді – фігурі відвідувачки можна тільки позаздрити.

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Автор: Віолетта Орлова