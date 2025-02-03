Перший у світі 'месенджер': біолог розповів про три історичні польоти поштових голубів

Ця практика бере свій початок ще у II тисячолітті до нашої ери в стародавньому Єгипті або Персії,

Поштові голуби – це спеціально навчені птахи, здатні доставляти повідомлення на значні відстані. Зазвичай записки, написані на легкому папері, прикріплювали до їхніх лап. Вважається, що така практика бере свій початок ще у II тисячолітті до нашої ери в стародавньому Єгипті або Персії, пише біолог Скотт Треверс для Forbes.

У стародавній Греції, наприклад, цих птахів використовували для передачі результатів Олімпійських ігор у міста-держави. Відомо також, що голуби відіграли важливу роль під час облоги Мутіни Марком Антонієм у 44 році до нашої ери.

Дресирування поштових голубів передбачає закріплення у них прив’язаності до певного місця. Коли пташеняті виповнюється близько шести тижнів, воно запам’ятовує місце свого утримання. Пізніше його випускають на відстані – і голуб інстинктивно повертається назад, що й робить можливим доставку повідомлень навіть на сотні миль.

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Голуби, що змінили історію

1. "Вишневі голуби" у Леванті

У часи хрестових походів у регіоні Леванту активно використовували мережу поштових голубів. Англійський морський капелан Генрі Теонге (1620–1690) у своєму щоденнику згадував, що купці передавали новини між Іскендеруном (нині Туреччина) та Алеппо (нинішня Сирія) за допомогою птахів – вони долали понад 60 миль.

Цікавий випадок описав арабський історик Аль-Макрізі: у X столітті халіф Фатімідської династії в Північній Африці забажав отримати 600 вишень із Лівану. Чиновники організували відправку фруктів голубами з Баальбека – кожен ніс по одній вишні. Птахи подолали понад 400 миль до Каїра, що робить цей випадок одним із перших зафіксованих прикладів авіапошти.

2. Голубина пошта Reuters

Пол Юліус Ройтер (1816–1899), засновник новинного агентства Reuters, одним із перших використовував електричний телеграф для передачі міжнародних новин.

До переїзду в Лондон він керував інформаційним агентством в Ахені (Німеччина) та застосовував поштових голубів для пересилки повідомлень між Брюсселем і Ахеном. Це допомагало оперативно передавати фінансові новини з Паризької фондової біржі в умовах, коли телеграфні лінії ще не були з'єднані. Голуби працювали швидше за поштові потяги, але після завершення телеграфної мережі потреба в них відпала.

3. Голубина пошта між Великим Бар’єрним островом і Оклендом

На початку XX століття мешканці Великого Бар’єрного острова в Новій Зеландії, який розташований за 60 кілометрів від Окленда, використовували голубів для зв’язку з материком.

Птахів дресирували літати між островом і Оклендом, доставляючи листи та термінові повідомлення у спеціальних капсулах. Це було набагато швидше, ніж чекати прибуття кораблів. Голубина пошта залишалася важливою частиною комунікацій, доки її не витіснили сучасні засоби зв’язку.

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