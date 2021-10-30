У відомстві закликали батьків бути поруч з дитиною і допомагати їй правильно доглядати за своїм тілом.

Регулярний та правильний догляд за тілом сприяє гармонійному загальному фізичному та статевому розвитку, а в більш дорослому віці посилює впевненість у собі, стверджують у МОЗ України.

У межах рубрики #sex_education в Telegram медики розказали про гігієну дівчаток.

Як повідомили експерти, жіноча вагіна закрита великими статевими губами, і подібно до крайньої плоті в хлопчиків, захищає внутрішні органи від потрапляння інфекції.

"У перші дні після народження ви можете помітити в доньки незначні виділення з піхви з прожилками крові. Такі виділення спричинені тим, що в крові дитини ще присутні гормони матері (естрогени) і це — норма. Так само нормальні прозорі слизові виділення. Якщо ж виділення мають неприємний запах, супроводжуються дискомфортом та почервонінням — зверніться до лікаря", - наголосили в МОЗ.

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Між великими й малими статевими губами в новонароджених накопичуються фізіологічні виділення білого кольору. За словами медиків, їх варто змивати проточною водою чи ватним тампоном (щоб уникнути запалення) у напрямку від лобка до ануса.

У МОЗ розказали по обов'язковий щоденний догляд за гігієною дівчаток:

Підмивати дівчинку треба після кожної дефекації щонайменше двічі на день.

Мити треба тільки зовнішні статеві органи.

Допустимо використання кремів проти пелюшкового дерматиту й лише за рекомендацією педіатра.

Знімайте підгузок і влаштовуйте повітряні ванни.

Заведіть окремий рушник для протирання статевих органів після купання.

Дівчаткам, які вже відмовилися від підгузків, краще обирати бавовняну білизну, а також — вільний одяг, який не обмежує рухи.

Разом з тим у відомстві нагадали, що

Для миття не потрібні мочалки чи губки.

Мило (особливо господарське), дорослі гелі для інтимної гігієни застосовувати не можна, води — достатньо.

Не можна, щоби різноманітні косметичні креми та миючі засоби потрапляли на слизову статевих органів.

"Важливо періодично оглядати зовнішні статеві органи дитини, адже в дівчаток часто трапляється захворювання зовнішніх статевих органів, при якому малі статеві губи злипаються, утворюючи прозору плівку — синехії. Синехії з’являються в дівчаток у віці від 4 місяців до 6 років і можуть самостійно не проходити до періоду статевого дозрівання", - зазначили у МОЗ.

Симптоми синехії, при яких варто невідкладно звернутися за медичною допомогою:

утруднене сечовипускання; подразнення та біль у промежині; дискомфорт та/або біль внизу живота; дискомфорт під час ходьби / ігор, надягання білизни або підгузника.

Варто зазначити, що уже з раннього шкільного віку варто поговорити з донькою про менструальну кровотечу. Дівчинка має знати, що це абсолютно природний процес. Не зайве розповісти про менструацію і хлопчикам. Це допоможе сформувати адекватне ставлення до питань жіночого здоров’я.

"Розкажіть дитині про те, які є одноразові й багаторазові засоби менструальної гігієни: прокладки, тампони, менструальні чаші та менструальні трусики. Поясніть, які зміни відбудуться в її тілі, та підтримайте доньку. Будьте поруч і важливий період розвитку та дорослішання, розповідайте про догляд за своїм тілом. Це не лише дозволить сформувати навколо дитини безпечне середовище, а й підтримати та сформулювати її здоров’я", - наголосили медики.

Нагадаємо, раніше гінеколог Тетяна Шевчук в інтерв'ю УНІАН розказала, наскільки важливою є гігієна інтимних органів до і після сексу, чи варто позбавлятися волосся в інтимній зоні і яким способом краще це робити, як обирати собі спідню білизну і чи шкідливо використовувати щоденні прокладки.

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Автор: Вікторія Гордієнко