Житель графства Денбішир у Великобританії Філіп Хьюз вирішив використовувати енергію з коров'ячого гною для Майнінг кріптовалюти.
Про це пише служба BBC.
Повідомляється, що британець встановив на своїй фермі анаеробні дигестери (шестициліндрові двигуни, які працюють зі швидкістю 500 оборотів у хвилину). У них, при відсутності кисню, бактерії розщеплюють гній та виробляють метан. Цей газ горить і виробляє електрику. Відходи від такої електростанції зазвичай йдуть на добриво.
Читайте такожНа Львівській залізниці майнили криптовалюту (фото)На забезпечення електрикою ферми та автопарку фермер Філіп Хьюз використовує дві третини енергії з гною, а ось решту – на майнінг криптовалюти Ethereum.
Британець не майнить біткоїни, тому що для цього потрібно значно більше електрики.
Вас також можуть зацікавити новини
- Залишилося дві спроби: програміст з США забув пароль і може позбутися біткоїни на $240 мільйонів
- Ілон Маск своїм твітом підняв вартість чужої криптовалюти в 31 разів
- Як транш від МВФ: у Дніпрі депутат задекларував мільярд доларів у біткоїнах
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram