Фермер не майнить біткоіни, тому що для цього потрібно значно більше електрики.

Житель графства Денбішир у Великобританії Філіп Хьюз вирішив використовувати енергію з коров'ячого гною для Майнінг кріптовалюти.

Про це пише служба BBC.

Повідомляється, що британець встановив на своїй фермі анаеробні дигестери (шестициліндрові двигуни, які працюють зі швидкістю 500 оборотів у хвилину). У них, при відсутності кисню, бактерії розщеплюють гній та виробляють метан. Цей газ горить і виробляє електрику. Відходи від такої електростанції зазвичай йдуть на добриво.

Читайте такожНа Львівській залізниці майнили криптовалюту (фото)На забезпечення електрикою ферми та автопарку фермер Філіп Хьюз використовує дві третини енергії з гною, а ось решту – на майнінг криптовалюти Ethereum.

Британець не майнить біткоїни, тому що для цього потрібно значно більше електрики.

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Автор: Катерина Шварц