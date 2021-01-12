Канадка вигуляла чоловіка на повідку під час карантину і попалася

Жінка заявила, що дотримується правил комендантської години, які дозволяють вигулювати собак після 20:00 в межах кілометра від будинку.

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