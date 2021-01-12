Мешканка канадського Квебека вирішила обійти суворі правила карантину: вона вийшла прогулятися вулицею, начепивши повідок на чоловіка замість собаки.
Про це повідомляє Insider.
О 21:00 поліція зупинила гуляючу пару. Жінка заявила, що дотримується правил комендантської години, які дозволяють вигулювати собак після 20:00 в межах кілометра від будинку.
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Попри повідець, поліція оштрафувала подружжя на 1500 доларів. Однак платити вони категорично відмовилися.
Комендантську годину у Квебеку ввели через значне зростання захворюваності на COVID-19.
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