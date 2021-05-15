Народний депутат Ілля Кива порівняв себе з астрономами Миколаєм Коперником та Галілео Галілеєм.

Народний депутат від партії “Опозиційна платформа - За життя” Ілля Кива привітав вчених з Днем науки, і заявив, що постраждав через свою наукову діяльність, як свого часу астрономи Миколай Коперник і Галілео Галілей.

Привітання він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю колеги з Днем Науки!!! P.S. справжні вчені - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Коперник, Кива!!!))", - написав Кива.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Дмитро Хилюк