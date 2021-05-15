Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію й обурив науковців / Фото УНІАН
Народний депутат від партії “Опозиційна платформа - За життя” Ілля Кива привітав вчених з Днем науки, і заявив, що постраждав через свою наукову діяльність, як свого часу астрономи Миколай Коперник і Галілео Галілей.
Привітання він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю колеги з Днем Науки!!! P.S. справжні вчені - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Коперник, Кива!!!))", - написав Кива.
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Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.
- Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
- За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
- Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".
- Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
- Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.
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