Дослідники стверджують, що грози над Гімалаями можуть викликати складні електричні розряди.

У 2022 році в небі над південним Тибетським плато сфотографували незвичайні червоні блискавки. У новому дослідженні вчені розповіли, це - червоні спрайти, пише Independent.

Як повідомляється, вночі 19 травня 2022 року два астрофотографи, які працювали в Тибеті, сфотографували вражаючі червоні спрайти - атмосферне явище, назване так через схожість із медузами.

У цій конкретній події 2022 року дослідники також помітили 16 рідкісних вторинних струменів і перший в історії зареєстрований випадок в Азії зеленого світіння повітря біля основи іоносфери.

Відео дня

Вчені детально вивчили знімки. Вони змогли встановити, що батьківські розряди блискавок, які призвели до появи червоних спрайтів, виникли з конвективного комплексу, що тягнеться від рівнини Гангу до південних передгір'їв Тибетського нагір'я.

"Це говорить про те, що грози в Гімалайському регіоні можуть спричиняти деякі з найскладніших та найінтенсивніших електричних розрядів у верхніх шарах атмосфери на Землі". - кажуть дослідники.

Нагадаємо, у січні цього року в Бразилії блискавка вдарила в літак. Рідкісний інцидент потрапив на відео.

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