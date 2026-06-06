Серце гренландської акули може битися століттями, і ось чому

Ці акули можуть жити до 500 років.

Гренландська акула – найдовгоживуча хребетна тварина, і вона може допомогти відповісти на багато питань про старіння.

Ця акула може виростати до 5 м у довжину, але навіть це не найцікавіша її особливість, пише ng.24. Це рекордсмен серед хребетних, що росте на один сантиметр на рік і досягає статевої зрілості лише до 150 років, але при цьому здатний жити до 500 років.

Вона мешкає в Північній Атлантиці, у глибоких арктичних водах, плаває дуже повільно (30 см/сек) і, ймовірно, не може сильно розганятися.

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При цьому акула зберігає досить здорове серце. Відзначається, що, наприклад, у людей з віком запас скорочувальних клітин серцевого м'яза вичерпується, що призводить до погіршення функціонування серця.

А ось щодо гренландської акули, не ясно, як їй вдається уникати цих вікових змін. Вчені Інституту досліджень старіння ім. Лейбніца вирішили вивчити це питання.

Результати дослідження показали, що ця надзвичайно довгоживуча акула не може уникнути старіння свого серця, але з невідомої причини це не впливає на тривалість її життя. Швидше за все, надздібність цієї риби полягає в тому, що вона підтримує фізіологічні функції серця, незважаючи на пошкодження його тканин.

Як старіє гренландська акула

Багато довгоживучих видів тварин мають фізіологічні особливості, які не дають їм серйозно хворіти і допомагають боротися із запаленням в організмі, а також забезпечують стабільність клітинних процесів. На підставі попередніх генетичних аналізів було встановлено, що ці ознаки присутні і у гренландської акули.

Для вивчення серця дослідники провели порівняння з двома іншими видами риб: надзвичайно недовгоживучою бірюзовою кілліфіш та чорноплавниковою акулою. Дослідники вивчили, як працюють молекули, що вказують на клітинне старіння, у цих риб і скільки таких молекул присутньо в клітинах.

Тканини серця гренландської акули показали звичайні ознаки старіння. Дослідники змогли визначити, що ці клітини зазнавали значного навантаження протягом тривалого періоду часу. Однак, що дивно, ці перетворення та зміни не супроводжувалися втратою функцій у тканинах серця. Незважаючи на все це, серце гренландського акули змогло виконувати свою функцію, компенсуючи наслідки старіння.

Таким чином, результати дослідження показали, що довголіття не запобігає старінню, але здатне послаблювати та протидіяти йому протягом тривалого часу. Довголіття свідчить про біологічну стійкість, і розуміння цих процесів матиме важливе значення і для людини, щоб зробити старіння здоровим.

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