Цей інцидент в Болівії – не перший.

В Болівії дитина ледь не померла, дозволивши членистоногому вкусити себе заради того, аби стати супергероєм, пишуть EFE та bolivia.com.

8-річний хлопчик у місті Оруро знайшов під каменем павука – чорну вдову – і дозволив йому себе вкусити. Як він сам зрештою пояснив – вірив, що зможе стати Людиною-павуком, оскільки історія походження культового супергероя розповідає, що підліток Пітер Паркер отримав свої надлюдські здібності саме після того, як його вкусив радіоактивний павук.

"Дитина, не враховуючи ризиків, підняла його та поклала на тильну сторону долоні, павукоподібний зробив укус", – розповів Ернесто Васкес зі служби охорони здоров’я міста Оруро, де стався інцидент.

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Після укусу павука хлопець упіймав павука в стакан і пішов додому. Але приблизно через три години він почав почуватися погано, з'явилися болі в тілі та інтенсивне скорочення м’язів.

Чим небезпечні павуки чорні вдови

Чорна вдова (Latrodectus) — рід отруйних павуків підродини Latrodectinae. Вони мають темний колір і червонуваті плями у формі пісочного годинника на нижній стороні живота.

Ці павуки Latrodectus зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Отрута цих павуків містить нейротоксин, відомий як альфа-латротоксин. Це впливає на нервову систему та може викликати такі симптоми, як біль, почервоніння та набряк навколо місця укусу, спазми в животі, нудота та блювота, тремтіння та пітливість. У дуже рідкісних випадках укуси призводили до смерті – через серйозне порушення нервових сигналів в організмі.

Діти наражаються на небезпеку у спробах стати Людиною-павуком

Цей інцидент в Болівії – не перший. У 2020 році у сільській місцевості Чаянта троє дітей (8. 10, 12 років) спровокувала павука – чорну вдову – вкусити їх, з тією ж метою. Тоді лікарі встигли оперативно надати дітям допомогу.

Медики наголошують, що батьки повинні навчати дітей, особливо молодших за 11 років, що це дуже ризиковано і може мати дуже сумні наслідки, особливо – якщо негайно не звернутися до лікарів.

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