Представниця ЗМІ звернулася до міністра із запитанням, чи триватиме війна й справді два роки, як говорять.

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на запитання, коли закінчиться війна та коли Україна переможе.

Про це він заявив під час розмови з українськими журналістами у Брюсселі, куди він прибув на зустріч "Рамштайн". Відео з відповіддю українського очільника Міноборони опублікувало видання "Громадське".

Так, представниця ЗМІ звернулася до міністра із запитаннями, чи триватиме війна й справді два роки, як говорять, та коли Україна переможе.

Відео дня

"Знаєте, я перепрошую. Я перевдягався, був на пробіжці. Залишив карти таро в номері. Я не можу вам зараз сказати, коли", - іронічно відповів Резніков, чим викликав сміх у присутніх.

Засідання "Рамштайн": що відомо

12 жовтня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що на шостому засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалося питання про продовження постачання озброєння та підготовки українських військових.

Остін також заявив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо посилення протиповітряної оборони України. За його словами, перший пункт сьогоднішнього порядку денного зустрічей "Рамштайн-6" і міністрів оборони НАТО - зміцнення ППО України.

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