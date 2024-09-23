Фахівець зазначила, що на оливки немає алергії практично ні в кого, а їхня користь для здоров'я неоціненна.

Оливки сповнені поживних речовин, які покращують травлення, здоров'я серця, хоча вони і солоні.

Дієтологиня розповіла, чи корисні оливки і чи можна їсти їх щодня, пише Eatingwell.

Користь оливок для здоров'я

"Оливки є основним продуктом середземноморської дієти, і є хорошим джерелом корисних жирів, клітковини, вітамінів і мінералів", - розповіла дієтологиня Меггі Міхальчик. Оливки також дають вітамін E, антиоксидант, якого може не вистачати, якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом жирів або не завжди їсте достатньо фруктів, овочів, горіхів.

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Крім того, оливки є чудовим джерелом мононенасичених жирів, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань, зазначила Михальчик. Це тому, що мононенасичені жири допомагають знизити рівень шкідливого холестерину, який може закупорити артерії, що може спровокувати серцевий напад або інсульт.

Також оливки (і оливкова олія) містять потужні антиоксиданти, звані поліфенолами. Дослідження показують, що ці багатофункціональні антиоксиданти можуть захищати від серцевих захворювань і раку та можуть підтримувати гостроту розуму з віком.

До того ж оливки є джерелом клітковини. Коли ви їсте оливки, їхні волокна потрапляють у кишківник, де корисні бактерії бенкетують ними як їжею. У результаті корисні кишкові бактерії стають сильнішими. Більш здорові кишкові бактерії пов'язані з меншою депресією, здоровішою вагою і захистом від серцевих захворювань і раку.

Чи безпечні оливки для всіх

За словами Михальчик, оливки безпечні для всіх. Однак вони можуть стати проблемою для людей, які стежать за споживанням солі або страждають від високого кров'яного тиску. "Слідкуйте за розміром порцій і промивайте оливки водою перед вживанням", - порадила вона.

Крім того, у людей практично не буває алергії на оливки.

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