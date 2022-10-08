Користувачі жартують з "ППО", яке мало захищати міст.

"Бавовна" на Кримському мосту відкрила справжній портал до мемів. Мережа вибухнула жартами про те, що це нібито планувалося ще за каденції Петра Порошенка.

УНІАН зібрав найсмішніші меми про вибухи на Кримському мосту.

Так, ранок почався з того, що українці привітали РФ з "днем копченого мосту". Після "бавовни" у соцмережах почало з'являтися чимало жартів. Не обійшлося без політики.

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Також українці жартують про те, як росіянам "не хочетья їхати з Криму", адже там так "по-домашньому". Не обійшлося й без жартів про Зеленського.

Також "дісталося" й пропагандисту Дугіну:

Користувачі соціальних мереж ніби змагаються та сворюють смішні меми наввипередки:

У коментарях користувачі пишуть, що їм подобається отримувати настільки гарні новини зранку. Деякі жартують, що вибухи та руйнування на мосту діють краще за будильник.

Окрім цього, користувачі мережі самостійно "оновили" статистику втрат РФ. Нині до неї додали ще й "відмінусування" мосту:

"Бавовна" на Кримському мосту: що відомо

Рано вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту сталися вибухи, почалася пожежа. Соцмережі "спалахнули" фото і відео з "бавовною".

Незабаром стало відомо, що окупанти готують запуск поромної переправи через Керченську протоку. В результаті пожежі на Кримському мосту вже пошкоджена частина проїжджої частини і залізничне полотно. В Росії знайшли виправдання та повідомили про підрив вантажівки.

Окупанти, звісно ж, звинуватили у вибуху українців. Так званий "глава парламенту" захопленого РФ Криму Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". Росіяни вже влаштували істерику в мережі через вибух на Кримському мосту, вони вимагають, аби Путін використав ядерну зброю.

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