Чоловік на ім'я Айзек хотів розіслати своє фото топлес 60 подругам по листуванню і зганьбився, коли випадково додав всіх співрозмовниць в загальний чат.
Читайте такожТунель кохання: чоловік прокопав підземний хід від свого будинку в спальню коханкиІсторію про те, як її знайомий по листуванню випадково додав її і 59 інших дівчат в загальний чат розповіла користувачка TikTok @alainadevries.
Її пост став вірусним і зібрав понад 505 тисяч переглядів і 67 тисяч лайків.
Чоловік пояснив учасницям чату те, що трапилося, ось так:
"Я прошу вибачення за свої дії. Я вирішив влаштувати собі спортивне тренування пізно ввечері, і мені в голову прийшла жахлива ідея зробити фотографію, щоб розіслати її... Як ви знаєте, замість цього я створив групу. Це правда принизливо, і я прошу вибачення".
Він зазначив, що незабаром збирається влаштувати вечірку, і запросив на неї учасниць чату. Більшість дівчат визнали цю ситуацію веселою.
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