Співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака через надто відверте вбрання модель Playboy Ів Марі, яка збиралася летіти разом зі своїм 7-річним сином з Далласа в Талсу.
Читайте такожЖінку, яка розгулювала по крилу літака у "Борисполі", внесли до чорного спискуПро це пише видання The Mirror.
Зазначається, що члени екіпажу вирішили, що декольтований топ 26-річної пасажирки не відповідає дрес-коду авіаперевізника. Модель своєю чергою наполягала, що в її одязі немає нічого «непристойного» (саме це слово вживається в правилах авіакомпанії, на які посилалися співробітники).
У підсумку одна зі стюардес дала Марі джемпер, адже їй не було у що переодягнутися. Також дівчину з сином пересадили в перший ряд, щоб вона не попадалася на очі іншим пасажирам.
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