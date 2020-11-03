Молода мама наполягала, що в її одязі немає нічого "непристойного".

Співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака через надто відверте вбрання модель Playboy Ів Марі, яка збиралася летіти разом зі своїм 7-річним сином з Далласа в Талсу.

Читайте такожЖінку, яка розгулювала по крилу літака у "Борисполі", внесли до чорного спискуПро це пише видання The Mirror.

Зазначається, що члени екіпажу вирішили, що декольтований топ 26-річної пасажирки не відповідає дрес-коду авіаперевізника. Модель своєю чергою наполягала, що в її одязі немає нічого «непристойного» (саме це слово вживається в правилах авіакомпанії, на які посилалися співробітники).

У підсумку одна зі стюардес дала Марі джемпер, адже їй не було у що переодягнутися. Також дівчину з сином пересадили в перший ряд, щоб вона не попадалася на очі іншим пасажирам.

Вас також можуть зацікавити інші курйозні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН