Дружина одіозного політика запропонувала родичам полонених військових добиватися обміну.

Дружина підозрюваного у держзраді нардепа від ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що його можна обміняти на двох морпіхів-британців, які потрапили в полон до російських окупантів у Маріуполі.

Про це вона заявила у відеозверненні.

"Зі ЗМІ мені стало відомо, що Ейдін Ейслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, здалися в полон збройним силами Росії та "ДНР". Звертаюся до рідних та близьких Ейсліна та Піннера – у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдіна та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика і мого чоловіка Віктора Медведчука", - заявила Марченко.

Вона опублікувала звернення російською та англійською мовами.

Нагадаємо, що раніше Марченко заявила, що її чоловік - нардеп від ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук - врятував "тисячі військовополонених". Ба більше, він нібито "вночі вів їх по мінному полі".

Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука затримали. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

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