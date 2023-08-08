Це слово використовував ще Іван Котляревський.

"Кшталт" – незвичне для українців слово: на п’ять приголосних звуків тут припадає лише один голосний. Та воно є широко вживаним і входить до кількох словосполук, розповів в ефірі "Сніданок 1+1" мовознавець, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.

"Не дивно, що "кшталт" звучить незвично. Це слово запозичене з німецької. У якій "gestalt" означає форму. В український "кшталт" – зовнішній вигляд чого-небудь або вдача, характер людини", – каже фахівець.

Авраменко також нагадує, що це слово використовував ще Іван Котляревський.

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"Завзятого троянці кшталту, носа хоч кому утруть", – писав він в "Енеїді".

Мовознавець акцентує, що сам це слово не використовує через важкість його вимови, але наводить приклади, коли і як його можна вжити.

"Сполука "на кшталт" означає "подібний до чого-небудь, схожий на щось". Наприклад: "Ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції". Сполука ж "на свій кшталт" означає "на свій лад, по-своєму". Наприклад: "Не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт", – каже він.

Авраменко пояснює незрозумілі слова

В українській мові є такі назви відтінків і кольорів, що стандартні сім барв веселки навіть трохи тьмяніють на їхньому фоні. Мовознавець та найвідоміший вчитель України Олександр Авраменко розповів, який колір українською називається "кармазиновий" та "кубовий", а який – "блаватний" і "брунатний".

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