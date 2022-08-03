Рятувальники визволили тварину з пастки.

На Одещині єнот-відчайдух хотів пролізти на базу відпочинку. Проте він "не розрахував" свої габарити та застряг у паркані. Визволяти тварину довелося рятувальникам.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС в Одеській області у Facebook.

"Відчайдушний єнотовидний собака намагався непомітно потрапити до бази відпочинку "Пристань", що у місті Біляївка (власне, його ціль ніхто так і не зрозумів ), але не розрахував власних "габаритів" та гнучкість дерев'яного паркану, тому без допомоги рятувальників ніяк не обійшлось", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники швидко прибули до річки Урудорова. Там вони на човні дісталися до місця, де застряг єнот й визволили його з пастки. Зазначається, що пухнаста істота жива, проте нині вона "відходить" від шокового стану.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Буковині затримали "коня-контрабандиста", який перевозив цигарки.

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