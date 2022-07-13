Контрабандисти залишили коня та втекли від прикордонників, їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.

На Буковині затримали "коня-контрабандиста". Невідомі перевозили на худобі цигарки. Контрабандисти втекли та кинули коня, їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Так, контрабандисти на Буковині почали залучати до своїх злочинів навіть худобу. У густому лісі прикордонники помітили групу чоловіків та коня. Коли контрабандисти зрозуміли, що їх побачили, вони почали втікати. Їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.

Чоловіки залишили коня, на спині у якого під ковдрою прикордонники знайшли контрабанду - пакунки з цигарками. Загальна вартість нелегального товару перевищує 400 тисяч гривень.

"Коня-контрабандиста" разом з цигарками прикордонники передали правоохоронцям.

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