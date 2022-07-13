На Буковині затримали "коня-контрабандиста". Невідомі перевозили на худобі цигарки. Контрабандисти втекли та кинули коня, їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.
Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.
Так, контрабандисти на Буковині почали залучати до своїх злочинів навіть худобу. У густому лісі прикордонники помітили групу чоловіків та коня. Коли контрабандисти зрозуміли, що їх побачили, вони почали втікати. Їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.
Чоловіки залишили коня, на спині у якого під ковдрою прикордонники знайшли контрабанду - пакунки з цигарками. Загальна вартість нелегального товару перевищує 400 тисяч гривень.
"Коня-контрабандиста" разом з цигарками прикордонники передали правоохоронцям.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Туреччині відпочивальники злякалися "акули" і епічно відігнали її шваброю.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Полтаві судили дівчину за фото з "полуничкою": слідчі збирали докази півроку
- На Рівненщині обурились на школяра через репліку проти РФ: справу розглядав суд
- У Калуші суд заборонив місцевому дебоширу відвідувати "наливайки"