Працівники перебували по коліна в снігу.

У Закарпатській області працівники вийшли косити траву біля залізничних колій у сніг.

Відео опублікував Євгеній Чорней на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався у селі Пасіка Мукачівського району. На відео можна побачити, як люди в уніформі косять бур'яни, перебуваючи у снігових кучугурах. На вулиці в цей час йде сніг.

"Закарпатці! Годі переживати що зима не відходить, жалітись що десь дороги не чистять і так далі...Будьте оптимістами, як працівники "Укрзалізниці" і готуйтесь до літа", - написав чоловік.

Раніше повідомлялося, що на Трухановому острові комунальники "косили" пісок на пляжі.