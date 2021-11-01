Нещасна жінка з жахом дивилася на пістолет, а її ймовірний онук вважає, що така поведінка - норма.

У Києві група підлітків знайшла ідею для контенту в знущанні з лежачої та хворої бабусі. Хлопці весело реготали й наставляли на літню жінку пістолет, не забуваючи знімати все це на відео.

Після того як один з "героїв" опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram, в листуванні з Telegram-каналом "Всевидюче око" він заявив, що нічого поганого нібито не зробив.

Так, кілька підлітків прийшли в кімнату, де на ліжку лежала літня жінка. Старенька виглядала досить болісно, вона була практично повністю вкрита ковдрою, виднілося тільки її змарніле обличчя. Хлопці вирішили "блиснути розумом" і почали наставляти на пенсіонерку пістолет.

"Не стріляй", - зі сміхом говорив хлопець.

Один з підлітків, судячи з усього, є онуком нещасної жінки. Спочатку хлопці лякали хвору жінку зброєю, а після цього один з них почав на камеру погрожувати їй кулаком. Потім представники "кольору нації" продовжили сміятися, а юнак з пістолетом в руках сказав: "Гаразд, ба, все нормально".

Читайте такожПід Києвом підліток стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки (фото)Відео, на якому підлітки знущаються з лежачої бабусі, один з хлопців опублікував в Instagram. Небайдужі українці знайшли "героя" і написали йому про те, що з літніми людьми варто бути набагато ввічливіше і поблажливіше.

У відповідь на це підліток заявив, що бабусі нібито вже "все одно" і вона не розуміє того, що відбувається навколо неї.

"Її хвилює тільки те, що їй їсти. Вона вже не думає. А годувати й доглядати - то робимо", - написав хлопець і спробував виправдатися тим, що пенсіонерці погрожували не справжнім пістолетом, а нібито макетом.

Ситуація вельми гнітюча. Підлітки абсолютно не усвідомлюють свою провину і навряд чи розуміють, що навіть лежача людина відчуває страх і ніяк не може себе захистити від знущань. У коментарях користувачі пишуть, що вони мають намір звернутися в поліцію і покарати "героїв".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в центрі Києва підлітки повалили на землю і побили чоловіка. Інцидент потрапив нак відео.

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Автор: Поліна Кузенко