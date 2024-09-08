За рангом поваги головною в команії є 20-річна кішка Футаба, а директор компанії - на другому місці.

Хоча мати кота в офісі вже не є новиною, мати одразу десяток – це вже щось незвичайне. Після того, як японська IT-компанія Qnote взяла в офіс свою першу кішку Футабу в 2004 році, вона вже не могла встояти перед тим, щоб "найняти" ще котячих, пише SCMP.

Зараз на компанію працюють 10 хвостатих "співробітників", які живуть просто в офісі – більшість з них працюють повний робочий день – і компанія відремонтувала свій офіс так, щоб розмістити своїх котячих працівників. Тут встановлено 12 котячих туалетів, а також спеціальні полиці для зручності котів.

Усі коти формально мають свої посади, наприклад, "головний клерк", "менеджер", "аудитор" і "кошка-крісло". Керівником котячого відділу є ​​Футаба, яка у свої 20 років є найвищою за статусом особою у компанії, випереджаючи навіть людину-боса Нобуюкі Цуруту.

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Офіс також став ідеальним робочим місцем для 32 людей, які насолоджуються спілкуванням з котами. Цурута, сам любитель кішок, сказав, що багато співробітників також мають котів вдома, і тварини стали ефективним інструментом для залучення нових співробітників. За його словами, вони також допомогли зменшити відсоток звільнень в компанії.

Qnote спеціалізується на розробці веб-сайтів і додатків і вважає любов до котів головною вимогою для кандидатів на роботу. Вебсайт компанії увесь сповнений фотографіями котів.

Хоча Цурута визнає, що коти трохи заважають людям працювати, але затримки не надто великі. Натомість пухнастики створюють в офісі домашню сімейну атмосферу. Співробітники добровільно по черзі замінюють лотки для котячих туалетів і годують їх, коли офіс закритий.

Інші "пухнасті" новини з-за кордону

Як писав УНІАН, на початку серпня найбільший аеропорт Німеччини частково знеструмило мишеня. Кілька годин один з терміналів сидів на аварійному живленні, доки несправність не ліквідували.

Також ми розповідали, що диверсантом, який пошкодив кабелі зв'язку на Олімпіаді в Парижі, виявилася куниця. Тваринка обурилася, що хтось проклав кабелі на її звичному маршруті для прогулянок.

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