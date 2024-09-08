Коти в офісі стають трендом / ілюстративне фото ua.depositphotos.com

Хоча мати кота в офісі вже не є новиною, мати одразу десяток – це вже щось незвичайне. Після того, як японська IT-компанія Qnote взяла в офіс свою першу кішку Футабу в 2004 році, вона вже не могла встояти перед тим, щоб "найняти" ще котячих, пише SCMP.

Зараз на компанію працюють 10 хвостатих "співробітників", які живуть просто в офісі – більшість з них працюють повний робочий день – і компанія відремонтувала свій офіс так, щоб розмістити своїх котячих працівників. Тут встановлено 12 котячих туалетів, а також спеціальні полиці для зручності котів.

Усі коти формально мають свої посади, наприклад, "головний клерк", "менеджер", "аудитор" і "кошка-крісло". Керівником котячого відділу є ​​Футаба, яка у свої 20 років є найвищою за статусом особою у компанії, випереджаючи навіть людину-боса Нобуюкі Цуруту.

Відео дня

Офіс також став ідеальним робочим місцем для 32 людей, які насолоджуються спілкуванням з котами. Цурута, сам любитель кішок, сказав, що багато співробітників також мають котів вдома, і тварини стали ефективним інструментом для залучення нових співробітників. За його словами, вони також допомогли зменшити відсоток звільнень в компанії.

Qnote спеціалізується на розробці веб-сайтів і додатків і вважає любов до котів головною вимогою для кандидатів на роботу. Вебсайт компанії увесь сповнений фотографіями котів.

Розділ "Новини" на сайті компанії / скріншот

Хоча Цурута визнає, що коти трохи заважають людям працювати, але затримки не надто великі. Натомість пухнастики створюють в офісі домашню сімейну атмосферу. Співробітники добровільно по черзі замінюють лотки для котячих туалетів і годують їх, коли офіс закритий.

Інші "пухнасті" новини з-за кордону

Як писав УНІАН, на початку серпня найбільший аеропорт Німеччини частково знеструмило мишеня. Кілька годин один з терміналів сидів на аварійному живленні, доки несправність не ліквідували.

Також ми розповідали, що диверсантом, який пошкодив кабелі зв'язку на Олімпіаді в Парижі, виявилася куниця. Тваринка обурилася, що хтось проклав кабелі на її звичному маршруті для прогулянок.

Вас також можуть зацікавити новини: