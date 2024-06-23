Не було жодних ознак: дівчинка-підліток народила, не підозрюючи про вагітність

Лікарі попередньо діагностували у неї викидень, але народилася здорова дитина.

Дівчинка-підліток народила під час уроку фізкультури у середній школі, навіть не здогадуючись, що вагітна.

Як повідомдяє Mirror, про цю історію розповіла одна з користувачок Reddit. За версією дівчини, її мама народила дитину просто на уроці у школі. Протягом 9 місяців вона не підозрювала, що вагітна, а живіт зовсім не збільшився.

"Моя мама навіть не підозрювала, що вагітна моєю сестрою. Вона була підлітком і була досить крихітною. Вона не набрала ваги, і вона сказала, що у неї все ще були місячні. Батько відвіз її в лікарню, і їй сказали, що у неї просто викидень", - розповіла жінка. Відео дня

Коли біль почав посилюватися, дівчинку прямо з уроку фізкультури повезли у пологовий будинок. Народилася здорова дитина.

За даними Baby Centre, приблизно 1 з 475 жінок не усвідомлює, що вагітна, до 20 тижня, а 1 з 2500 не знає про це, поки не народить дитину. Лікарі називають такі ситуації "загадковою вагітністю".

Нагадаємо, раніше на Reddit з'явилася історія від дівчини, яка вийшла заміж і за два тижні зрозуміла, що зробила жахливу помилку.

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