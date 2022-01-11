У мережі з'явився реп, присвячений поверненню п'ятого президента Петра Порошенко в Україну.
Ролик у YouTube виклав користувач Володимир Завгородній.
Репер запевняє, що вже 17 січня Порошенко буде в Києві, і закликав прихильників політика його зустрічати, купивши квиток "на "вовину тисячу".
По поверненню Порошенка "генпрокурор піде у відпустку, щоб не підписувати нічого, / Вся державна машина працює проти нього одного".
"Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент: / Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет, / Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги / і "Північний потік-2" не сертифікують вже ніколи", - йдеться в тексті.
Завгородній продовжує: "Коли Порох повернеться — миттю зміниться зима весною". Свій хіт українець назвав "благою звісткою".
Користувачі розцінили ролик як жарт, а з приводу повернення п'ятого президента почали язвити.
Інші помітили, що репер записав трек російською, "а могла б бути хороша пісня".
На що Завгородній відписав: "Наступного разу будете забанені. Тому що у мене в коментарях не буде срачів на тему мови".
Справа про держзраду Порошенка
17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.
20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.
Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.
У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
Повернутися до України Порошенко обіцяє 17 січня.