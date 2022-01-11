Репер запевняє, що вже 17 січня Порошенко буде в Києві.

У мережі з'явився реп, присвячений поверненню п'ятого президента Петра Порошенко в Україну.

Ролик у YouTube виклав користувач Володимир Завгородній.

Репер запевняє, що вже 17 січня Порошенко буде в Києві, і закликав прихильників політика його зустрічати, купивши квиток "на "вовину тисячу".

По поверненню Порошенка "генпрокурор піде у відпустку, щоб не підписувати нічого, / Вся державна машина працює проти нього одного".

"Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент: / Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет, / Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги / і "Північний потік-2" не сертифікують вже ніколи", - йдеться в тексті.

Завгородній продовжує: "Коли Порох повернеться — миттю зміниться зима весною". Свій хіт українець назвав "благою звісткою".

Користувачі розцінили ролик як жарт, а з приводу повернення п'ятого президента почали язвити.

Інші помітили, що репер записав трек російською, "а могла б бути хороша пісня".

На що Завгородній відписав: "Наступного разу будете забанені. Тому що у мене в коментарях не буде срачів на тему мови".

Справа про держзраду Порошенка

17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Повернутися до України Порошенко обіцяє 17 січня.

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