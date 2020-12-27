Тепер Санта зможе без жодних проблем пересуватися небом США.

Санта-Клаус і його сані отримали ліцензію від Федерального управління цивільної авіації США на комерційні польоти до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляється на сайті FAA.

Тепер Санта зможе вільно переміщатися в повітряному просторі Сполучених Штатів, а також доставляти вантажі до МКС.

Ліцензія видана на корабель Зоряні Сані-1 з ракетою Рудольф. Нагадаємо, що згідно з легендою, саме Рудольфом звуть головного оленя Санти.

"Давайте визнаємо, 2020 рік був складним, і нам би не завадила особлива святкова радість, яку може принести тільки Санта", - заявили в FAA.

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Автор: Денис Прядко