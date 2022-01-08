Тищенко осоромився привітанням з Різдвом.

Постійний фігурант політичних скандалів, нардеп ОПЗЖ Ілля Кива потролив іншого одіозного депутата – "слугу" Миколу Тищенка.

Кива виклав скріншот побажання Тищенка з Різдвом, у якому той допустився помилки й привітав українців з Великоднем. "Христос Воскрес!" – написав Тищенко у Facebook, переплутавши з фразою "Христос народився".

Згодом допис з помилкою видалили й опублікували новий - вочевидь, переймаючись, що історія редагувань буде доступна користувачам соцмережі.

Член ОПЗЖ заявив, що у "слуг", схоже, теж "святкова атмосфера", і саркастично відповів Тищенку: "Воістину Воскрес".

Раніше депутати вже "сходилися у двобої" просто в залі Ради, коли однопартієць Тищенка з трибуни попередив ОПЗЖ про їхній розстріл українцями за зраду Батьківщини.

Ілля Кива теж регулярно потрапляє часто у дивні й провокативні ситуації. Українцям він запам’ятався "чуханням" причинного місця у залі Ради, переодяганнями на очах у жінок-колег, а також привітанням Путіна з днем народження й розстрілом портрета Степана Бандери.

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