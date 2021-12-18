Ілля Кива вляпався у чергову "історію".

Скандальний нардеп Ілля Кива відзначився черговою витівкою. Член "Опозиційної платформи – За життя" виклав у мережу відео, як він париться з віником у бані.

Відео з’явилось у Telegram депутата.

Ілля Кива, сидячи на лавці, з віником у руках і голим торсом пояснив підписникам, що так, мовляв, зміцнює здоров’я.

Член ОПЗЖ звинуватив владу у нібито вживанні наркотиків, коли він обрав здоровий спосіб життя. Кива згадав і про "православних", і про "слов’ян".

"Ми, православні, зміцнюємо своє здоров’я. Мир вашому дому, слов’яни, і будьте здорові", – відповів нардеп, прикриваючись віником.

Ілля Кива відомий своєю проросійською позицією: він вітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, на що отримав гідну відповідь від бійців ООС, а також регулярно з’являється в ефірах кремлівських пропагандистів.

Як писав УНІАН, Кива, позбавлений нагородної зброї і наукового ступеня кандидат наук, поматюкався на засіданні парламентського комітету і покинув його.

Також депутат розстріляв портрети українських діячів, привітавши Київ з річницею визволення від нацистів.

Ще раніше член ОПЗЖ, симпатик режиму Януковича, висловив жаль, що його разом з активістами Євромайдану екс-президент-втікач не давив важкою технікою.

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Автор: Віолетта Орлова