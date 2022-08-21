Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання порушниці.

У Києві 77-річна пенсіонерка орендувала квартиру, а після, використовуючи фіктивні документи, продала її за 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

"Слідчі поліції Києва спільно із співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили жінку у шахрайському заволодінні грошима та квартирою. Правопорушниця - 77-річна мешканка Житомирської області", - повідомили правоохоронці.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичної поліції Вадим Коломієць, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрювана, маючи умисел на заволодіння майном, орендувала у столиці квартиру:

"Під час проживання в оселі жінка отримала доступ до оригіналів правовстановлюючих документів, зняла їх копії, після чого, виготовила нові з підробленими даними на своє ім’я. В подальшому пенсіонерка, видаючи себе за законну власницю, знайшла добросовісних клієнтів, які виявили бажання придбати майно. У ході укладання договору купівлі-продажу фігурантка пред’явила нотаріусу та потенційним покупцям підроблені документи: паспорт іншої громадянки України, свідоцтво про право на спадщину та витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі. Уклавши договір з клієнтами шляхом обману, жінка таким чином заволоділа 1,5 мільйонами гривень".

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у Києві та Житомирській області, у тому числі і за місцем мешкання порушниці. У результаті вилучено підроблені документи, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Також поліцейські проводять заходи по встановленню організатора злочинної схеми.

Нагадаємо, псевдоволонтери в Тернопільській області купили собі на зібрані гроші люксові авто.

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