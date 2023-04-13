До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Як повідомив прес-центр СБУ, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Зазначається, що загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів", - йдеться у повідомленні.

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В спецслужбі поінформували, що під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Хто такий Видим Новинський

6 липня 2022 року стало відомо, що Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень. Політик пояснив, що вирішив зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві.

Новинський завжди був проросійським політиком, а також є дияконом УПЦ Московського патріархату.

8 липня 2022 року Верховна Рада достроково припинила його депутатські повноваження.

25 січня 2023 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти екс-народного депутата Вадима Новинського, намісника Києво-Печерскої Лаври Петра Лебедя (відомого як митрополит Павло) та інших представників УПЦ МП та РПЦ.

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