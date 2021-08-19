Чи насправді військові співали про президента РФ, чи то був монтаж - користувачі розділилися у думках.

У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності Хрещатиком. Відео з репетиції, на якому військові співали відому пісеньку про Путіна, сколихнуло мережу. Деякі користувачі стверджують, що на відео був монтаж. Тепер з'явилися нові фрагменти репетиції та маршу військових, на яких вони також співають про президента РФ.

Відео з інших ракурсів з'явилися у Telegram-каналі "Погляд Приходька" та у спільноті "Друзі Динамо" на Facebook.

На нових відео можна побачити та почути, як військові співають про Путіна, а перехожі їм за це аплодують. "Цивільні просто у захваті", - написали автори одного з роликів.

Читайте такожУкраїнець зробив татуювання Зеленського на нозі: у мережі сміються (фото)Українських військових, які маршували по Хрещатику та співали легендарну пісеньку під супровід барабанщиків, також зняли "зсередини" колони. На другому відео можна побачити, як бійці потрапляють у такт зі словами про те, ким автори пісні вважають Путіна.

Втім, думки користувачів розділилися. Одні схвалюють відео та повністю вірять у те, що військові маршували Хрещатиком з пісенькою про Путіна. Проте інші коментатори пишуть, що це - монтаж.

Раніше УНІАН також повідомляв, що поліція Києва третій рік зберігає відняті у гомофобів фекалії.

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Автор: Поліна Кузенко