Звинувачення проти хуліганів, які намагалися зірвати Київпрайд-2019 триває, тому докази утилізувати не можна.

Після нападу на Марш рівності, який пройшов у Києві у 2019 році, пройшло вже понад два роки, але затриманим того дня все ще не винесли вирок. Тому слідство змушене зберігати всі докази.

Про це повідомляє LB.ua.

Журналісти отримали відповідь з поліції, в якій йдеться, що кримінальне провадження за фактом подій, що відбувалися 23 червня 2019 року, передано до суду.

При цьому до закінчення суду всі речові докази утилізувати заборонено:

15 пакетів з презервативами з "речовиною мутнувато-жовтого кольору з різким запахом";

три пластикові бочки місткістю 55 літра з такою самою речовиною;

2 обприскувачі місткістю 5 літрів з такою самою речовиною.

Читайте такожВідповідь на питання – навіщо потрібен прайд і які права з його допомогою відстоюють (рос.)Ці предмети все ще зберігаються в Голосіївському управлінні поліції Києва.

Поліцейські не вказують, що саме за речовина знаходиться у згаданих місткостях, проте того дня противники закидали ЛГБТ-активістів презервативами з фекаліями.

Загалом, як відомо, тоді затримали дев'ятьох осіб, їх звинуватили в хуліганстві з використанням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що після фактичного скасування тогорічного Київського маршу рівності у 2021 році ЛГБТ-захід все ж таки відбудеться і пройде 19 вересня.

Автор: Станислав Кожемякин