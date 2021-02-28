Коли чоловік випускав півня на ринг, птах підстрибнув і вдарив господаря гострою семисантиметровою шпорою в область паху.

В індійському штаті Телінгана бійцівський півень убив господаря, розшматувавши йому пах ножем

Про це повідомляє Times of India.

За даними видання, 45-річний Танугул Сатіш приїхав в місто Джагітал, аби його півень взяв участь у нелегальному бою. Коли чоловік випускав півня на ринг, птах підстрибнув і вдарив господаря гострою семисантиметровою шпорою в область паху. Сатіш отримав серйозну травму і втратив багато крові. Потерпілого доставили в лікарню на швидкій допомозі, там він і помер.

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Тепер організатори та учасники бою понесуть відповідальність за смерть чоловіка. За статтею про ненавмисне вбивство було порушено справу.

Бійцівського півня доставили у відділення, де він залишиться до суду. Правоохоронці мають намір продемонструвати птицю, а також ножі, прив'язані до її ніг, як причину смерті господаря. При цьому вони пообіцяли забезпечити півневі захист в рамках розслідування справи.

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Автор: УНІАН