Всередині контейнера були стабільні +18.

Майже три тижні у морському контейнері провела кішка, яку випадково з вантажем зачинили ще в Росії. Звідти рефрижератор привезли до Одеси, де його завантажили на судно.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також"Це макет": експерт про "найпотужнішу у світі" північнокорейську ракету (фото)

Коли судно прибуло до Ізраїлю, там неабияк здивувалися кішці у контейнері. Згодом з’ясувалося, що у пошуках їжі тварина прогризла кілька ящиків, поласувала цукерками.

Всередині контейнера були стабільні +18. Завдяки цьому тварина змогла вижити, а от пошкоджений вантаж – дорогі цукерки ручної роботи – доведеться знищити, оскільки кішка порушила усі санітарні норми.

«З кішкою зараз все добре, вона на карантині. Ми чекаємо наразі інформації від наших партнерів в Ізраїлі про її подальшу долю. Я думаю, що вона прийме громадянство Ізраїлю, дуже радий, що кішка просто залишилися жива», – поділився директор компанії-перевізника Олександр Винник.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН