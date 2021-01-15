Майже три тижні у морському контейнері провела кішка, яку випадково з вантажем зачинили ще в Росії. Звідти рефрижератор привезли до Одеси, де його завантажили на судно.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Коли судно прибуло до Ізраїлю, там неабияк здивувалися кішці у контейнері. Згодом з’ясувалося, що у пошуках їжі тварина прогризла кілька ящиків, поласувала цукерками.
Всередині контейнера були стабільні +18. Завдяки цьому тварина змогла вижити, а от пошкоджений вантаж – дорогі цукерки ручної роботи – доведеться знищити, оскільки кішка порушила усі санітарні норми.
«З кішкою зараз все добре, вона на карантині. Ми чекаємо наразі інформації від наших партнерів в Ізраїлі про її подальшу долю. Я думаю, що вона прийме громадянство Ізраїлю, дуже радий, що кішка просто залишилися жива», – поділився директор компанії-перевізника Олександр Винник.
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