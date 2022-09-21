До натовпу мітингувальників підійшли чоловіки з символікою агресії проти України.

У Єкатеринбурзі група чоловіків з рашистською символікою намагалася спровокувати протестувальників проти часткової мобілізації на сутички, але була затримана разом з учасниками мітингу.

Відео затримання з'явилися в мережі.

Акція протесту проходила ввечері в центрі міста. Кілька десятків громадян виступали проти мобілізації на війну в Україні.

Відео дня

До натовпу мітингувальників підійшли чоловіки з рашистською z-символікою. Один з росіян у худі з написом "Армія Росії" сказав на камеру: "Ми не лохи, ми не чорти, ми будемо захищати Росію".

Той же чоловік на уточнення журналістів додав, що "завтра вже їде" воювати в Україну.

Вже на другому відео ЗМІ зняли, як провокаторів затримують місцеві силовики. "Я За Росію!" - кричав росіянин, коли його вели в автозак.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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