Під час вибуху п'ять солдатів отримали поранення.

Російські військові, які підірвалися на міні в Україні, отримали догану через втрату "Уралу". Самі окупанти при цьому були поранені.

Про це розповівши журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування ЗС РФ не цікавить життя і здоров'я військовослужбовців, інша справа – техніка. Військовослужбовці Східного військового округу під час пересування на автомобілі Урал-4320 по території України наїхали на міну, в результаті чого 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак командування округу, замість турботи про своїх підлеглих, оголосило догани водіям і старшому машині за упущення по службі, що виразилися в результаті втрати Урал-4320", – написав Цимбалюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, російське командування відправляє особовий склад у бій без прикриття технікою. Таким способом офіцери бережуть справні бойові машини і мстять підлеглим за саботаж.

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