Офіцери бережуть справні бойові машини і мстять своїм підлеглим за саботуючі дії.

Російське командування відправляє особовий склад у бій без прикриття технікою. Таким способом офіцери бережуть справні бойові машини і мстять підлеглим за саботаж.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння", — повідомили в Генштабі.

За даними українського командування, подібна практика поширена серед рядового складу окупантів. Вони деморалізовані і влаштовують саботажі, щоб уникнути бойових зіткнень з ЗСУ.

Нагадаємо, раніше завдяки перехопленням стало відомо, які хитрощі придумують окупанти, аби не йти в наступ. Наприклад, на початку травня з'явилася інформація, що рашисти насипають пісок у паливну систему танків. Після цього техніка перестає заводитися.

Однак російське командування всіма методами намагається змусити солдатів, які відмовляються воювати, йти в атаку. Офіцери застосовують і погрози, і фізичне насильство.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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