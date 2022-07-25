Російське командування відправляє особовий склад у бій без прикриття технікою. Таким способом офіцери бережуть справні бойові машини і мстять підлеглим за саботаж.
Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.
"Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння", — повідомили в Генштабі.
За даними українського командування, подібна практика поширена серед рядового складу окупантів. Вони деморалізовані і влаштовують саботажі, щоб уникнути бойових зіткнень з ЗСУ.
Нагадаємо, раніше завдяки перехопленням стало відомо, які хитрощі придумують окупанти, аби не йти в наступ. Наприклад, на початку травня з'явилася інформація, що рашисти насипають пісок у паливну систему танків. Після цього техніка перестає заводитися.
Однак російське командування всіма методами намагається змусити солдатів, які відмовляються воювати, йти в атаку. Офіцери застосовують і погрози, і фізичне насильство.
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