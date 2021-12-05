Він зробив це лише через кілька днів після нападу підлітка на школу, де загинули чотири учні.

Американський конгресмен з Кентуккі, республіканець Томас Мессі опублікував різдвяне сімейне фото, на якому всі озброєні різноманітною зброєю.

Він зробив це лише через кілька днів після стрілянини у школі в передмісті Детройта, де загинули чотири учні, передає Reuters. Напад став найбільш смертоносною атакою на школу у США за останній рік.

На знімку, викладеному у Twitter, Мессі та ще шість людей тримають вогнепальну зброю, що нагадує, зокрема, кулемет M60, напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і пістолет-кулемет Томпсона.

"Щасливого Різдва! P.S. Санта, принеси, будь ласка, патрони", - написав політик.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Читайте такожЧоловік випадково виростив зуб у власному носі (фото)Як зазначає агентство, деяка напівавтоматична зброя майже ідентична повністю автоматичній. Відповідно до законодавства США використання такої зброї як кулемети дозволено тільки військовим, правоохоронним органам і цивільним особам, які отримали спеціальні ліцензії, видані до травня 1986 року.

Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Мічиган у вівторок, 30 листопада, підліток влаштував стрілянину в середній школі в передмісті Детройта. Чотири людини загинули, семеро отримали поранення.

Звинувачення пред'явили й батькам стрілка. Слідство вважає, що мати та батько могли запобігти нападу. У разі визнання винними подружжю може загрожувати до 15 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова