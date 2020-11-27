Жителі австрійського села Фуккінг вирішили змінити назву, бо втомилися від насмішок. Англійською назва Fucking має неоднозначне значення.
Про це повідомляє Reuters.
"Я підтверджую, що це дійсно було вирішено місцевою радою. Я більше нічого не скажу про це", - заявив мер Тарсдорфа Андреа Хольцнер. Це рішення також було опубліковано на веб-сайті місцевої ради.
Село Фуккінг входить до складу муніципалітету Тарсдорф і знаходиться недалеко від кордону з Німеччиною, на північ від Зальцбурга.
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Відзначається, що жителі втомилися від насмішок в англомовних ЗМІ, а також від постійної крадіжки вивісок з назвою села. У 2018 році порнографічний сайт Pornhub запропонував безкоштовний преміум-доступ жителям міст і селищ під назвою: Тітс (Німеччина), Фуккінг і Біг-Бівер (Пенсильванія, США).
Таким чином, з 1 січня село перейменують в Фуггінг (Fugging), йдеться в офіційній заяві, яка стверджує, що ініціатива була висунута жителями села.
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