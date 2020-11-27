Ініціатива зі зміни назви села була висунута її жителями.

Жителі австрійського села Фуккінг вирішили змінити назву, бо втомилися від насмішок. Англійською назва Fucking має неоднозначне значення.

Про це повідомляє Reuters.

"Я підтверджую, що це дійсно було вирішено місцевою радою. Я більше нічого не скажу про це", - заявив мер Тарсдорфа Андреа Хольцнер. Це рішення також було опубліковано на веб-сайті місцевої ради.

Село Фуккінг входить до складу муніципалітету Тарсдорф і знаходиться недалеко від кордону з Німеччиною, на північ від Зальцбурга.

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Відзначається, що жителі втомилися від насмішок в англомовних ЗМІ, а також від постійної крадіжки вивісок з назвою села. У 2018 році порнографічний сайт Pornhub запропонував безкоштовний преміум-доступ жителям міст і селищ під назвою: Тітс (Німеччина), Фуккінг і Біг-Бівер (Пенсильванія, США).

Таким чином, з 1 січня село перейменують в Фуггінг (Fugging), йдеться в офіційній заяві, яка стверджує, що ініціатива була висунута жителями села.

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Автор: УНІАН