Чоловік назвав екс-мера Харкова "кращим правителем міста".

Ще один харків'янин зробив татуювання на честь покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Читайте також"Він як Цой": харків'янин пояснив, чому вирішив "набити" Кернеса на лобі (відео)Відео процесу набивання тату опублікували в Telegram-каналі "Харків Life".

"Підкажіть, як називається цей вірус?"- цікавляться в повідомленні.

Користувачі в коментарях критикують чоловіка: "Горе знесло кукуху...", "Дебіл, він і в Африці дебіл!", "Коли ти нуль, тобі доводиться бути дошкою для оголошень".

Він же відео процесу підписав так: "На честь кращого правителя міста. Ти в наших серцях".

До цього хлопець з Харкова зробив прямо на лобі татуювання з написом: "Кернес живий".

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховали його 23 грудня.

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Автор: Катерина Шварц