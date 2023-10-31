Любителів цих ласощів попередили про високу калорійність десерту.

Завдяки високому вмісту сухої речовини какао темний шоколад багатий мінералами і рослинними сполуками, які роблять позитивний вплив на здоров'я людини. Так ласощі покращують фактори ризику серцево-судинних захворювань і підтримувати здоров'я травної системи.

Джерело антиоксидантних та протизапальних сполук

Дослідження показали, що какао-продукти, такі як темний шоколад, містять велику кількість антиоксидантів та протизапальних сполук.

Антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, які можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо їх кількість перевищує антиоксидантний захист організму. При надмірному утворенні вільних радикалів виникає стан, відомий як окислювальний стрес, який пов'язаний з низкою хронічних захворювань, таких як деякі види раку та хвороби серця. Антиоксиданти зменшують або пригнічують пошкодження клітин, взаємодіючи з вільними радикалами і нейтралізуючи їх до того, як вони встигнуть пошкодити ліпіди, білки і ДНК.

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Темний шоколад є прекрасним джерелом антиоксидантів, особливо флавоноїдних сполук, таких як катехіни, антоціани та проантоціанідини. Більше того, дослідження показують, що какао-продукти, такі як темний шоколад, мають найвищий вміст флавоноїдів серед усіх інших продуктів харчування. Оскільки в темному шоколаді більше твердих речовин какао, вміст флавоноїдів в ньому в п'ять разів вище, ніж в молочному шоколаді.

Темний шоколад також має потужну протизапальну дію. Численні дослідження показали, що вживання темного шоколаду ефективно для зниження рівня маркерів запалення, наприклад фактора некрозу пухлини-альфа.

Інші дослідження показали, що вживання темного шоколаду ефективно знижує рівень інших маркерів запалення, таких як інтерлейкін-6 (IL-6) та високочутливий C-реактивний білок (hs-CRP) у людей із захворюваннями, що посилюють запалення в організмі.

Сприяє здоров'ю серця

Вживання какао-продуктів, таких як темний шоколад, може бути ефективним і смачним способом підтримки здоров'я серця. Оскільки десерт містить велику кількість протизапальних і антиоксидантних сполук, він може сприяти захисту від таких факторів ризику серцево-судинних захворювань, як атеросклероз, підвищений рівень ліпідів і артеріального тиску.

Дослідження показують, що вживання темного шоколаду пов'язане зі зменшенням кількості атеросклеротичних бляшок в коронарних артеріях і зниженням ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Крім того, доведено, що вживання шоколаду знижує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, цукру і тригліцеридів в крові, покращує роботу кровоносних судин і кровотік, що знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Багатий мінералами

Шоколадні вироби напрочуд багаті деякими поживними речовинами. Наприклад, темний шоколад є прекрасним джерелом таких мінералів, як магній і залізо.

Магній - мінерал, необхідний для регулювання рівня цукру в крові і артеріального тиску, скорочення м'язів, функціонування нервів і синтезу ДНК. Хоча щоденне споживання достатньої кількості магнію вкрай важливо для загального стану здоров'я, раціон багатьох людей містить мало цього важливого елемента. Недостатнє споживання магнію може призвести до проблем зі здоров'ям, включаючи підвищення артеріального тиску, тому вибір продуктів, багатих магнієм, таких як овочі, квасоля та какао-продукти, настільки важливий.

Темний шоколад також містить багато заліза - мінералу, необхідного для виробництва білка, що переносить кисень по організму, - гемоглобіну, а також для росту і розвитку, функціонування клітин і синтезу деяких гормонів.

Окрім заліза та магнію, темний шоколад є хорошим джерелом інших мінералів, таких як марганець та мідь. Марганець необхідний для енергетичного обміну та імунної функції, а мідь є кофактором для ферментів, що беруть участь у виробництві енергії, синтезі нейромедіаторів, метаболізмі заліза.

Підтримує здоров'я кишечника

Дієта має значний вплив на здоров'я кишечника, включаючи бактерії, що населяють травну систему, відомі як мікробіоти кишечника.

Темний шоколад містить поживні речовини, які, як відомо, корисні для кишечника, такі як пробіотики, які служать паливом для корисних бактерій у травному тракті. Вживання продуктів, багатих пробіотичними волокнами, може сприяти збільшенню кількості корисних бактерій і тим самим покращувати здоров'я кишечника, а також покращує настрій.

Темний шоколад є хорошим джерелом клітковини і містить велику кількість мінералів, необхідних для загального здоров'я, таких як магній, залізо, мідь і цинк. Крім того, він містить невелику кількість інших вітамінів і мінералів, включаючи фосфор, калій і вітамін до, тому його вживання благотворно впливає на здоров'я.

Однак калорійність цього продукту досить висока, тому його слід вживати помірно, а не великими порціями.

Як раніше УНІАН писав, що деякі продукти можуть допомогти зменшити симптоми тривоги і депресії, особливо ті, які містять велику кількість сполук, які борються з окислювальним стресом і запаленням - двома механізмами, що лежать в основі проблем психічного здоров'я, в тому числі і чорний шоколад.

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