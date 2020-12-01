Мітлу у вольєрі забув один із співробітників.

У Талліннському зоопарку шимпанзе прибрала у себе у вольєрі мітлою, яку забув один із співробітників.

Читайте такожВизначено найсмішніше фото дикої природи 2020 рокуВідео прибирання опубліковано на сторінці зоопарку у Facebook.

Спочатку тварина "підмела" розлиту на підлозі воду, а потім мокрою мітлою помила скло.

У коментарях зазначається, що через коронавірус зоопарк зараз не працює.

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Автор: Людмила Жерновська