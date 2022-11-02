Породистий кінь має високу символічну цінність як у північнокорейській міфології, так і в політичній культурі.

Північна Корея та Росія відновили транскордонну залізничну торгівлю. На честь цього російський диктатор Володимир Путін зробив цінний подарунок колезі Кім Чен Ину.

До прикордонного пункту Хасан-Туманганг вирушив російський потяг з 30 породистими кіньми. Ці тварини мають високу символічну цінність у міфології та політичній культурі КНДР, пише The Moscow Times.

Наступною залізничною партією до Північної Кореї буде медична продукція. Дату постачання не уточнюють.

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Росія та КНДР запустили транскордонну торгівлю вперше з 2020 року, коли Північна Корея однією з перших у світі закрила свої кордони на тлі пандемії, хоч і офіційно не повідомляла про випадки зараження Covid-19. Росія постачала КНДР продовольство та медичну продукцію до 2021 року, а потім торгівля фактично припинилася.

Війна в Україні: як КНДР допомагає Росії

ЗМІ повідомляли, що КНДР може постачати Росії озброєння, однак у країні це оперативно спростували. При цьому у Північній Кореї наголосили, що не визнають санкцій проти Росії, які були введені за її напад на Україну.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател раніше заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Втім, ще вчора речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Китай та Північна Корея не постачали Росії зброю або іншу військову допомогу.

Сьогодні ж у Білому домі заявили, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди. Йдеться про "значну кількість" боєприпасів.

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