Цей метод дозволяє отримати ідеально смажені яйця без необхідності перевертати їх.

Приготувати смажену яєчню доволі складно, особливо коли її потрібно перевертати. Але є спосіб приготувати страву за 45 секунд без необхідності перегортання. Відповідними порадами поділилася засновниця компанії Meags Eggs Меган Вебстер, пише Express.

За її словами, вона застосовує так званий "метод кришки".

"Дозвольте теплу сковороди приготувати низ яйця та накрийте сковороду, щоб розпарити верхню частину", - радить експертка.

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Вона підкреслила, що рецепт передбачає "необхідну гімнастику з яйцями" - все, що вам потрібно зробити, - це "дозволити теплу досягти верхньої частини яйця і довести його до готовності, не перевертаючи". Для цього треба розігріти оливкову олію в сковороді на середньому вогні, потім розбити яйце в сковороду і тримати близько хвилини, після чого накрити сковороду кришкою.

"Накрийте сковороду кришкою протягом останніх 45-60 секунд, або поки білок не застигне, а жовток все ще м’який. Щоб перевірити, покрутіть сковородою, щоб побачити, чи жовток все ще коливається. Коли яйце приготували за вашим бажанням, перекладіть яйце на тарілку за допомогою лопатки. Повторіть попередні кроки з другим яйцем", - радить Вебстер.

За її словами, яйця не потрібно перевертати, а це означає, що немає ризику розбити їх, "і ви щоразу отримуватимете ідеально підсмажену яєчню".

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